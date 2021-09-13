Свыше 51 тысячи жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки 147 пациентов заболели, а выздоровели – 23. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1937 года рождения и житель Ровеньского района 1937 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, а также жительница Белгорода 1929 года рождения, проходившая лечение областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 147 пациентов заболели, а выздоровели – 23.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 51002 человека, выздоровел – 44981, умерли – 1062.

Сейчас из 1655-ти госпитализированных 39 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13063 белгородца - на самоизоляции, 17714 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 130733 - сняты с самоизоляции.