Белгородец оплатил 44 штрафа за нарушение ПДД

Погасить задолженность мужчина решил лишь после того, как на его машину «ЗАЗ Chance» наложили арест. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, «судебные приставы по Белгороду и Белгородскому району взыскали 44 штрафа за нарушение правил дорожного движения».
Мужчина неоднократно превышал скоростной режим, собрав 44 штрафа на общую сумму в 20 тысяч рублей.
При этом не торопился оплачивать задолженность. Более того, он игнорировал повестки и требования явиться в отделение судебных приставов.
В результате судебный пристав насчитал 44 тысячи рублей в качестве исполнительского сбора. Впрочем, погасить задолженность мужчина решил лишь после того, как на его машину «ЗАЗ Chance» наложили арест.