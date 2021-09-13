Белгородец оплатил 44 штрафа за нарушение ПДД

Погасить задолженность мужчина решил лишь после того, как на его машину «ЗАЗ Chance» наложили арест. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, «судебные приставы по Белгороду и Белгородскому району взыскали 44 штрафа за нарушение правил дорожного движения».

Мужчина неоднократно превышал скоростной режим, собрав 44 штрафа на общую сумму в 20 тысяч рублей.

При этом не торопился оплачивать задолженность. Более того, он игнорировал повестки и требования явиться в отделение судебных приставов.

В результате судебный пристав насчитал 44 тысячи рублей в качестве исполнительского сбора. Впрочем, погасить задолженность мужчина решил лишь после того, как на его машину «ЗАЗ Chance» наложили арест.