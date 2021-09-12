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Общество12 сентября 2021 23:00

В Белгородской области стартовал конкурс «Народный участковый – 2021»

Первый этап продлится до 20 сентября
Алексей СЕРГУНИН
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Участники голосования смогут узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения.

Участники голосования смогут узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Белгородской области сегодня стартует первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В первом туре победителей определяют на районном уровне. Полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, продолжат участие в областном этапе конкурса. Информацию об участковых уполномоченных полиции, победивших в муниципалитетах, разместят до 7 октября на официальном сайте УМВД России по Белгородской области.

Участники голосования смогут узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения.

Онлайн-голосованием с 7 по 16 октября жители региона выберут сотрудника полиции, который представит Белгородскую область в финале всероссийского конкурса. Народного участкового страны также будут определять жители. Онлайн-опрос продлится с 1 по 10 ноября на официальном сайте МВД России.

Отметим, конкурс призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции и престижа службы. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.