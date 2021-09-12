В Белгородской области стартовал конкурс «Народный участковый – 2021»

Участники голосования смогут узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Белгородской области сегодня стартует первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В первом туре победителей определяют на районном уровне. Полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, продолжат участие в областном этапе конкурса. Информацию об участковых уполномоченных полиции, победивших в муниципалитетах, разместят до 7 октября на официальном сайте УМВД России по Белгородской области.

Участники голосования смогут узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения.

Онлайн-голосованием с 7 по 16 октября жители региона выберут сотрудника полиции, который представит Белгородскую область в финале всероссийского конкурса. Народного участкового страны также будут определять жители. Онлайн-опрос продлится с 1 по 10 ноября на официальном сайте МВД России.

Отметим, конкурс призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции и престижа службы. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.