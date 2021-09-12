Белгородские волейболисты уступили «Зениту»

Самым результативным в составе белгородцев стал Егор Сиденко, набравший 17 очков. Фото belogorievolley.ru.

В Москве финишировал 1-й тур предварительного этапа Кубка России-2021 по волейболу у мужчин.

В пятый игровой день «Белогорье» в четырех партиях уступило питерскому «Зениту» - 21:25, 20:25, 25:16, 20:25.

Как и в матчах против московского «Динамо», нижегородского АСУ и ленинградского «Динамо», самым результативным в составе белгородцев стал Егор Сиденко, набравший 17 очков. У Станислава Маслиева – 15.

Теперь 21 сентября белгородцы вновь сыграют с «Зенитом». Но теперь встреча пройдет в Санкт-Петербурге.