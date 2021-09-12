Больше 50 тысяч белгородцев в начала пандемии заболели коронавирусом

В Белгородской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По информации оперштаба, с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 50855 человек. За прошедшие сутки вирус выявили у 149 жителей региона.

По данным на 12 сентября, еще два человека с подтвержденным COVID-19 скончались. Это жительница Белгорода 1934 года рождения и жительница Ивнянского района 1942 года рождения, которые находились на лечении во второй горбольнице. Всего с начала пандемии умерли 1059 человек. Справиться с болезнью смогли 44958 белгородцев. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 40 пациентов.

Напомним, в регионе продолжается прививочная кампания от коронавируса. По последним данным, первым компонентом привито 721 448 человек, полностью завершили вакцинацию 660 676 жителей региона. Причем ревакцинацию прошли свыше 3000 белгородцев.