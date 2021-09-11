Белгородский «Салют» проиграл аутсайдеру

14 сентября «Салют» сыграет дома с «Динамо» из Владивостока. Фото fcsalyut.ru.

Сегодня в рамках 9-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» дома проиграл «Сахалину» - 0:2.

Оба мяча были забиты после перерыва. На 55-й минуте защитник белгородцев Александр Викторов срезал мяч в свои ворота. А на 84-й минуте хавбек гостей Евгений Матрахов закрепил перевес «Сахалина», который до сегодняшнего дня находился в тройке худших команд турнира.

«Салют»: Ковалев, Смирных (Матвевнин, 75), Мастеров, Викторов, Олишевский, Дудайти, Дегтярев, Малахов (Канищев, 75), Корольков, Агеев, Дегтев.

Это второе поражение «Салюта» в этом розыгрыше, и опять домашнее. В 4-м туре белгородцы с таким же счетом 0:2 уступили на своем поле брянскому «Динамо».

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 16-ю очками в активе занимает 4-е место. В ТОП-3 входят «Саратов» (21), динамовцы из Брянска и Владивостока (по 20).

Вплотную за нами следуют «Рязань» (15) и тульский «Арсенал-2» (14).

Наш Денис Дегтев занимает второе место в споре бомбардиров с шестью мячами. Лидирует Никита Голдобин из московской «Родины» с девятью точными ударами.

Теперь 14 сентября «Салют» сыграет дома с «Динамо» из Владивостока. Начало встречи в 16:00.