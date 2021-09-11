Под Белгородом воспроизвели историческое сражение на Изюмском шляхе

фото: с сайта Губернатора и правительства Белгородской области.

В селе Драгунское под Белгородом состоялся фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта». В этом году он проходит уже в пятый раз. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, мероприятие объединило около ста реконструкторов. Они съехались из разных регионов: Белгорода, Воронежа, Липецка, Брянска, Курска, Орла, Калуги, Бирска, Москвы и Подмосковья.

фото: с сайта Губернатора и правительства Белгородской области.

Гости окунулись в атмосферу ХVII века, своими глазами увидели сражение 1637 года на Изюмском шляхе у городов-крепостей Короча и Яблонов. Желающие также могли угоститься кулебяками, посетить ремесленную выставку и игровую зону.

фото: с сайта Губернатора и правительства Белгородской области.

Место проведения фестиваля было выбрано неслучайно. Здесь, у подножия древнего оборонительного вала, четыреста лет назад наши предки защищали рубежи родной земли.

В будущем исторический парк площадью более 150 гектаров планируется развить. Как сообщается на сайте губернатора и правительства региона, здесь должны появиться музейная, прогулочная и пешеходная зоны, велодорожки, места для пикников, кафе и фудкорт, детский исторический лагерь, историческая школа под открытым небом и кванториум, дендрарий, контактный зоопарк, дикий сад и огород XVII века, арт-парк, а также гостиничная зона с глемпингом.