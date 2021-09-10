Белгородец Павел Тетюхин помог сборной России разгромить македонцев

Подпись к фото: Легенда «Белогорья» и сборной России Сергей Тетюхин (слева) и его сын Павел. Фото belogorievolley.ru.

Доигровщик «Белогорья» и дебютант сборной России на Евро-2021 Павел Тетюхин во второй кряду игре отметился результативными действиями в составе главной команды страны.

В заключительном матче группового этапа континентального первенства россияне в трех партиях одолели македонцев – 25:15, 25:13, 25:18.

В активе Павла одно очко. Напомним, что в матче с испанцами он также набрал один балл.

Теперь 11 сентября сборная России в 1/8 финала сыграет в Гданьске с украинцами.

В случае успеха 14 сентября в четвертьфинале (опять же в Гданьске) нас будет ждать победитель пары Польша – Финляндия.