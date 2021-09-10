В Белгородской области на ремонт общежитий выделят миллиард рублей

Глава региона сообщил о запланированном на 2022 год капитальном ремонте общежитий. Формально их даже нет в регионе. Эти строения сейчас переведены в статус многоквартирных домов. Белгородцы не раз жаловались на их состояние Вячеславу Гладкову.

Планируется обновить 24 здания бывших общежитий в пятнадцати муниципалитетах: в Белгороде, Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском городских округах, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Чернянском районах. На это выделят миллиард рублей. Деньги направят на утепление фасадов, ремонт инженерных систем, крыш, мест общего пользования и так далее.

Сообщается, что на сегодняшний день в Белгородской области 230 общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов. В 58-ми вопрос ремонта уже серьезно назрел. В администрации области обещают в ближайшее время опубликовать список домов, которые планируется отремонтировать в следующем году.