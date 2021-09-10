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Общество10 сентября 2021 13:04

Вылетевший из Антальи в Белгород самолет экстренно приземлился в аэропорту Турции

По предварительным данным, ему пришлось вернуться по техническим причинам
Анастасия Лемешко
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Самолет «Анталья – Белгород» вынужденно вернулся в аэропорт вылета.

Самолет «Анталья – Белгород» вынужденно вернулся в аэропорт вылета.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Boeing 757, выполнявший рейс «Анталья – Белгород» вылетел из аэропорта Турции 10 сентября в 08 часов 23 минуты по московскому времени. Однако по техническим причинам был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку. По неофициальным данным, причиной стало срабатывание датчика разгерметизации салона.

Предварительно, никто не пострадал. Пассажиры вернутся домой на резервном самолете.

Напомним, в начале сентября в Шереметьево вернулся самолет, летевший из Москвы в Белгород. В августе в Нижневартовске экстренно приземлился самолет «Белгород – Сургут», а в столице совершил вынужденную посадку самолет «Симферополь – Белгород».