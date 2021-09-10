Белгородца подозревают в краже ящика сигарет

В первый отдел полиции УМВД России по г. Белгороду обратились сотрудники магазина. Они сообщили, что при проведении инвентаризации не досчитались сигарет на общую сумму около 43 тысяч рублей.

Оперативники разобрались с пропажей и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель пригорода с криминальным прошлым.

По предварительным данным, когда мужчина проходил мимо торговой точки, то обратил внимание на открытую дверь складского помещения. Схватив стоявший у входа ящик с табачной продукцией, он скрылся. Похищенное подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.