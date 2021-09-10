В Белгороде открылся цветочный фестиваль

Участвуют 162 автора из Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана, Новосибирска, Ростова и районов Белгородской области. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Фестиваль «Белгород в цвету» стартовал», - информирует пресс-служба городской администрации. Мероприятие будет проходить три дня – 10, 11 и 12 сентября.

Фестивальные площадки развернулись на ул. 50-летия Белгородской области и в Центральном парке культуры и отдыха имени В.И. Ленина. Здесь можно увидеть необычные арт-объекты и скульптуры, топиары и перформансы художников современного искусства. Гостей и жителей города приглашают на мастер-классы, экскурсии, выставки. На одной из них представят фигуры из сена и соломы.

Предусмотрена обширная конкурсная программа. Участвуют 162 автора из Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана, Новосибирска, Ростова и районов Белгородской области.

Работы оценит жюри под председательством президента национальной ассоциации «Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии» Карины Лазаревой в номинациях «Сады профессионалов» (дизайнеры), «Новые имена» (молодые авторы), «Приезжайте в гости к нам» (муниципалитеты), «Планета цветов» (школьники); «Креативный город» (коммерческие объекты), «Современное искусство» (арт-объекты).

Отметим, что международный фестиваль «Белгород в цвету» - просветительский проект, который призван рассказать о новинках в сфере ландшафтного дизайна, удивить жителей и гостей региона красотой, чтобы после эту красоту каждый создавал вокруг себя.