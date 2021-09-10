В Белгородской области семилетний велосипедист попал под колеса «УАЗика»

В Белгородской области за сутки в ДТП пострадали два подростка. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 9 сентября, на дорогах Белгородской области в ДТП пострадали два подростка. Напомним, в Вейделевке на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девочку. Её с серьезными травмами госпитализировали.

Второе ДТП произошло в половине шестого вечера на улице Курганная города Алексеевка. По предварительным данным, 7-летний велосипедист при выезде с прилегающей территории не пропустил «УАЗик» под управлением 61-летнего мужчины. В результате произошло столкновение. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, мальчик получил травмы.