Белгородская область присоединится к Всероссийскому Дню трезвости

В 2020-м на Белгородчине злоупотребляли алкоголем 1,1 процента взрослого населения. В среднем по России этот показатель составляет 3,8 процентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Впервые День трезвости в России отметили в 1911 году в Санкт-Петербурге. Он прошел под лозунгом «В трезвости – счастье народа!», - напоминает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

А с 1913 года ежегодно, вплоть до революции, в этот день закрывали казенные винные лавки, запрещали продажу алкогольной продукции. Тогда же возникло активное трезвенническое движение. Его участники пропагандировали жизнь без алкоголя: проводили воспитательные беседы, распространяли листовки и журналы.

Возобновили традицию празднования Дня трезвости лишь в 2005 году, а в 2014 году празднику присвоили статус всероссийского.

В День трезвости в государственном Центре здоровья проведут «День открытых дверей». Специалисты организуют мастер-классы по рациональному питанию, психологической устойчивости и физической активности. Также все желающие смогут пройти бесплатное скрининговое компьютеризированное обследование состояния здоровья.

По данным статистики, в первом полугодии этого года в регионе на 2,3 процента сократилось число зарегистрированных больных алкоголизмом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2020-м злоупотребляли алкоголем 1,1 процента взрослого населения. В среднем по России этот показатель составляет 3,8 процентов.

В Белгородской области лица, злоупотребляющие алкоголем, могут получить квалифицированную консультативную, лечебно-диагностическую и реабилитационную помощь. Стационарное лечение проводят на специализированных койках областном наркодиспансере, Старооскольском центре специализированной медицинской помощи психиатрии и психиатрии-наркологии», Валуйской ЦРБ.

Консультативная помощь доступна круглосуточно по «телефонам доверия» наркологической службы в Белгороде: +7(4722)24-75-75, в Старом Осколе: +7(4725)22-76-00.