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Общество9 сентября 2021 18:01

Белгородский ветврач получит 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации

Ее работодатель не принял своевременных мер по уборке территории от снега и наледи
Алексей СЕРГУНИН
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Прокуратура и Ракитянский районный суд поддержали иск.

Прокуратура и Ракитянский районный суд поддержали иск.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, «в начале февраля текущего года в рабочее время, проходя вблизи производственного корпуса, женщина поскользнулась и упала, получив травму, повлекшую причинение легкого вреда здоровью».

Женщина, работавшая ветврачом молочно-товарного комплекса, подала иск к коммерческой организации о взыскании компенсации морального вреда.

По итогам прокурорской проверки выяснилось, что директор предприятия не принял своевременных мер по уборке территории от снега и наледи и обработке песчано-солевой смесью.

Теперь в соответствии с решением Ракитянского районного суда работодатель должен выплатить своей сотруднице 400 тысяч рублей.