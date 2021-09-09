Мошенники от имени главы региона просят у предпринимателей деньги на помощь сиротам

фото: со страницы Вячеслава Гладкова «ВКонтакте».

Мошенники от имени главы региона рассылают в белгородские компании письма с просьбами финансового характера. Об этом жителей региона предупредил сам Вячеслав Гладков.

На своей странице в соцсети он опубликовал для примера одно из таких писем. Его получил руководитель общества с ограниченной ответственностью. Злоумышленники от имени главы региона попросили его поддержать социально-значимый проект – строительство жилья для детей сирот, перечислив 199 800 рублей. Документ даже содержит подпись, якобы Вячеслава Гладкова.

«Это фейк и обман! Получив такие письма, сразу отправляйте их в полицию», - написал на своей странице глава региона.