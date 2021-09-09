В Белгородской области покажут серию фильмов об Александре Невском

Кадр из фильма «Александр Невский».

«В рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя и великого полководца Александра Невского 10 сентября в Белгороде пройдет научно-творческая конференция», - сообщает пресс-служба белгородской митрополии.

Во время мероприятия состоится творческая встреча с киноведом Алексеем Дунаевским, который расскажет о влиянии личности Александра Невского на мировой кинематограф.

11 сентября в Сретенском парке Строителя Алексей Дунаевский представит кинопрограмму к юбилею полководца, которая откроется фильмом Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

В программе будут представлены фильмы «Господин Великий Новгород», «Житие Александра Невского» и документальный фильм «На Чудском озере». Начало в 15:00. Вход свободный.