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Звезды9 сентября 2021 15:53

В Белгородской области покажут серию фильмов об Александре Невском

В рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя и великого полководца 10 сентября пройдет научно-творческая конференция
Алексей СЕРГУНИН
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Кадр из фильма «Александр Невский».

Кадр из фильма «Александр Невский».

«В рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя и великого полководца Александра Невского 10 сентября в Белгороде пройдет научно-творческая конференция», - сообщает пресс-служба белгородской митрополии.

Во время мероприятия состоится творческая встреча с киноведом Алексеем Дунаевским, который расскажет о влиянии личности Александра Невского на мировой кинематограф.

11 сентября в Сретенском парке Строителя Алексей Дунаевский представит кинопрограмму к юбилею полководца, которая откроется фильмом Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

В программе будут представлены фильмы «Господин Великий Новгород», «Житие Александра Невского» и документальный фильм «На Чудском озере». Начало в 15:00. Вход свободный.