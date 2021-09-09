В Старом Осколе не успели к сроку достроить дома для переселения из аварийного жилья

В Старом Осколе прокуратура выявила отставание от графика производства работ по строительству многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья. В соответствии с госконтрактом, который заключили департамент ЖКХ области и одна из компаний, срок был установлено до 30 июня текущего года. Однако строительство еще не завершилось.

- Имеющееся отставание от графика и неисполнение государственного контракта к установленному сроку влечет нарушение прав граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, а также участников долевого строительства, - отметили в прокуратуре области.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки директору компании внесено представление. Его рассмотрение прокуратура взяла на контроль.