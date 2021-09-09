Белгородца за долги по алиментам отправили в колонию на семь месяцев

В Грайвороне суд вынес приговор злостному неплательщику алиментов. По информации прокуратуры области, у тридцатилетнего мужичины трое детей – две дочери и сын. С июня 2020 года он должен был ежемесячно выплачивать на содержание каждого ребенка 9126 рублей.

Однако местный житель всячески игнорировал судебное решение, за что привлекался к уголовной и административной ответственности. С февраля по июнь 2021 года он не принял мер для трудоустройства и насобирал по алиментам долг в сто с лишним тысяч рублей.

Исправляться горе-отец будет в колонии-поселении. Суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы.