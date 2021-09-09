Еще 213 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1652-х госпитализированных 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1928 и 1966 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1937 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Белгорода 1959 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 151 пациент заболел, а выздоровели – 213.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 50405 человек, выздоровели – 44617, умерли – 1048.

Сейчас из 1652-х госпитализированных 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12976 белгородцев - на самоизоляции, 17610 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 128694 - сняты с самоизоляции.