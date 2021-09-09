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Происшествия9 сентября 2021 11:29

В Белгородской области из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 10 человек

Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи
Алексей СЕРГУНИН
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Огнеборцы эвакуировали десять человек по лестничным маршам.

Огнеборцы эвакуировали десять человек по лестничным маршам.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в 19:43 поступило сообщение о пожаре в 4-комнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Старом Осколе.

К месту происшествия прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 6 и 48. В результате происшествия огонь в одной из комнат повредил вещи на площади двух квадратных метров.

Огнеборцы эвакуировали десять человек по лестничным маршам.

Пожар удалось затушить в 19:52. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните пое телефону пожарных и спасателей «101» или единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.