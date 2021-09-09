В Белгороде глава региона вручил полицейским ключи от 35 новых служебных автомобилей

В Белгородской области участковые уполномоченные получили 35 новых автомобилей. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде 9 сентября состоялся гарнизонный развод сотрудников полиции, заступающих на службу по охране общественного порядка. В мероприятии принял участие глава региона Вячеслав Гладков. Он вручил ключи от новых служебных автомобилей участковым уполномоченным. Автопарк правоохранителей пополнился 35 машинами. Они разъедутся по всей области, включая удаленные районы. Глава региона сообщил, что до конца года сотрудникам подразделения планируется выделить еще 90 автомобилей.

Автопарк правоохранителей к концу года пополнится еще. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Начальник УМВД России по Белгородской области Василий Умнов отметил, что мобильность стражей порядка во многом зависит от имеющегося в распоряжении служебного транспорта. Наличие новых автомобилей позволит правоохранителям оперативно реагировать на сообщения о происшествиях.

Новые автомобили разъедутся по всей области, в том числе в самые удаленные районы. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В полиции отмечают, что служба участковых является одной из ключевых в системе МВД. «Анискины» - самые близкие к людям представители органов внутренних дел. В регионе реализуется ряд программ, направленных на их поддержку. Они включают ремонт служебных помещений, выделение служебного транспорта и обеспечение участковых жильем на обслуживаемых территориях.