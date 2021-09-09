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Общество9 сентября 2021 10:49

На время проведения фестиваля «Белгород в цвету» в центре города будут перекрывать движение

Кроме того, в областном центре ограничили остановку и стоянку транспорта
Анастасия Лемешко
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Фото: страница администрации г. Белгорода (ВКонтакте).

Фото: страница администрации г. Белгорода (ВКонтакте).

В связи с проведением фестиваля «Белгород в цвету» в городе уже 8 сентября ввели ограничения остановки и стоянки транспорта. Кроме того, в ближайшее время в центре перекроют движение по некоторым улицам.

Как следует из сообщения мэрии, 9 сентября с десяти часов утра нельзя будет проехать по улице 50-летия Белгородской области от Николая Островского до Свято-Троицкого бульвара (по чётной стороне).

Фото: страница администрации г. Белгорода (ВКонтакте).

Фото: страница администрации г. Белгорода (ВКонтакте).

С 19 часов 10 сентября перекроют движение по улице Николая Островского от улицы Попова до малой Богданки (чётная сторона).

Фото: страница администрации г. Белгорода (ВКонтакте).

Фото: страница администрации г. Белгорода (ВКонтакте).

Администрация города приносит водителям извинения за временные неудобства. Более подробная информация о введенных ограничениях представлена на схемах.