За собаками будут следить ветврачи и кинологи. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Зоозащитники посетили новый питомник для собак в Белгороде», - сообщает пресс-служба городской администрации. Временный дом для 300 бездомных животных построили меньше чем за четыре месяца на ул. Коммунальной.

С идеей о создании приюта год назад к главе администрации Белгорода обратилась зоозащитница Наталья Пчелкина. Мэрия поддержала проект, был найден спонсор. Стоимость работ – 32 миллиона рублей.

Сейчас объект готовят к открытию. Обустроены кабинет ветврача, кормокухня, склад, душевая, помещение для инвентаря, зимние и летние вольеры. В скором времени поступит медицинское оборудование, необходимый инвентарь – будки, миски и подставки, лежанки для зимних вольеров. Зоозащитники высоко оценили созданные для собак условия содержания.

- Спасибо, что построили то, что нужно именно нам, - отреагировал на увиденное Наталья Пчелкина. - Все идеально. Мы могли о таком только мечтать. Участок по своему расположению выгодный. В черте города и транспорт рядом, но при этом находится в промышленной зоне, далеко от жилых домов.

Работу пансионата еще предстоит наладить. Объект передадут на содержание управлению «Белгорблагоустройство». За собаками будут следить ветврачи и кинологи. Штат сотрудников формируется. Активно участвовать в работе пансионата будут и зоозащитники. Им предстоит вести просветительскую деятельность. Запланирована серия мероприятий и благотворительных акций, которые помогут найти бездомным собакам новых хозяев.

- Важно, чтобы такие пансионаты стали центрами гуманного отношения с животными, своеобразным общественным пространством для организации мероприятий с гостями, где будут проводить активную просветительскую работу совместно с экспертами и волонтерами, - отметила руководитель аппарата администрации города Белгорода Алсу Саетова.

- Очень хочется, чтобы наши горожане не выбрасывали животных на улицу, - заявил исполняющий обязанности генерального директора управления «Белгорблагоустройство» Андрей Смирнов. - Конечно, здесь нужно регулирование на законодательном уровне. Взял собаку, в обязательном порядке чипировал ее. Тогда можно будет применить штрафные санкции к безответственным гражданам.

Отметим, что в Белгороде на ул. Промышленной, 12 работает пансионат по отлову и временному содержанию безнадзорных животных управления «Белгорбагоустройство». Сейчас здесь находятся 93 собаки.

Пансионат открыт для посетителей, желающих забрать собаку домой, по будням с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 – 13:00). Суббота – воскресенье – выходные дни. Тел: (4722) 34–01–83.