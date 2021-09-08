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Общество8 сентября 2021 17:50

Интерпол нашел в Белгороде похищенную из салона в Германии иномарку

На днях автомобиль передали представителю немецкой страховой компании
Анастасия Лемешко
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Похищенная в Германии «Мазда» спустя пять лет всплыла в Белгороде.

Похищенная в Германии «Мазда» спустя пять лет всплыла в Белгороде.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники Интерпола УМВД России по Белгородской области вернули в Германию похищенную из немецкого салона иномарку. Преступление произошло в январе 2016 года. Спустя пять лет автомобиль «Мазда СХ-5» всплыл на территории России. То, что он находится в розыске, выяснилось при постановке транспортного средства на учет в МРЭО ГИБДД.

Белгородские полицейские поставили в известность своих иностранных коллег о том, что машина нашлась. Узнав об этом, владелец, которым теперь является страховая компания, изъявил желание вернуть иномарку. По информации пресс-службы регионального полицейского ведомства, на днях состоялась передача автомобиля.