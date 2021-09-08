В Белгороде начали работу 183 участковые избирательные комиссии

Единый день голосования будет проходить с 17 по 19 сентября. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде приступили к работе 183 участковые избирательные комиссии (УИК)», - сообщает пресс-служба местной администрации. До 13 сентября можно подать заявление в УИК и выбрать участок, где вам удобнее проголосовать.

Очно заявления также принимают в территориальном избиркоме, МФЦ и онлайн – на портале «Госуслуги.ру». Уточнить все интересующие вопросы о кандидатах и политических партиях можно в будни с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 14:00.

Единый день голосования будет проходить с 17 по 19 сентября с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора.

Сегодня члены избирательных комиссий получили средства индивидуальной защиты - медицинские маски, перчатки и антисептики.

Адреса и контактные данные УИКов можно найти здесь.