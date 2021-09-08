9 сентября в Белгородской области будет +25 градусов

В Белгороде ночью от семи до девяти градусов выше ноля, днем – от 22-х до 24-х градусов тепла. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 9 сентября на территории области ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов тепла, днем – от плюс 20-ти до плюс 25-ти градусов.

В Белгороде ночью от семи до девяти градусов выше ноля, днем – от 22-х до 24-х градусов тепла.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.