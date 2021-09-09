Пенсионеры получат в ВТБ бесплатную страховку от мошенников

Банк ВТБ (ПАО) оформит клиентам, которые получают пенсию на карту банка, бесплатную страховку текущих счетов и карт от действий мошенников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бесплатная страховка карт и текущих счетов предусматривает защиту средств пенсионеров от наиболее актуальных рисков мошенничества – списания в результате перехода на фишинговые сайты, скимминга (хищения с помощью устройств, компрометирующих данные банковской карты), а также заражения гаджетов клиента вредноносным программным обеспечением. Полис покрывает в том числе кражу денег с карты с использованием ПИН-кода или поддельных документов и хищение полученных в банкомате наличных. В число страховых случаев входит выманивание денег у клиентов с помощью телефонного мошенничества и других приемов социальной инженерии.

Страховка от мошенничества будет оформлена всем клиентам, получающим пенсионные начисления на карту ВТБ. Тем, чья пенсия уже зачисляется на карту банка, страховая программа подключится в течение сентября. Новым клиентам или тем, кто ранее не получал пенсию в ВТБ, полис будет активирован после поступления первой пенсии на карту. Максимальная сумма возмещения составляет 100 тысяч рублей. При этом банк берет на себя все переговоры со страховой компанией при наступлении страхового случая.

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