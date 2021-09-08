В Белгородской области на участке дороги, где погиб водитель из Воронежа, ограничат скорость

Авария унесла жизнь водителя из Воронежа. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, смертельная авария, случилась днем 5 сентября в районе села Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным, 51-летний житель «Воронежа» на «Школе Фабиа» выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ» с прицепом. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. В больницу с травмами госпитализировали его пассажирку.

По информации региональной Госавтоинспекции, второй километр дороги «Шебекино – Муром – Середа», где произошла авария, никогда не являлся местом концентрации ДТП. Однако после происшествия сотрудники ГИБДД дополнительно обследовали этот участок. По результатам принято решение ограничить здесь скорость до 40 километров в час. Планируется также установить десять дополнительных дорожных знаков – «Обгон запрещен» и «Направление поворота». Кроме того, здесь уже обновили горизонтальную дорожную разметку.