За неделю белгородцы дважды пытались подкупить начальника районной Госавтоинспекции

Двое жителей региона безуспешно пытались выкупить права у начальника районной Госавтоинспекции. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За первые шесть дней осени белгородцы дважды без успеха пытались подкупить начальника Госавтоинспекции Яковлевского городского округа. По предварительным данным, 1 сентября к нему в кабинет заявилась 31-летняя супруга любителя пьяной езды и попросила за деньги освободить мужа от административной ответственности. Несмотря на предупреждения об уголовном наказании за дачу взятки, женщина проявила настойчивость и выложила на стол полицейского 30 тысяч рублей.

С аналогичной суммой к начальнику яковлевской Госавтоинспекции 6 сентября пришел 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115». Накануне ночью сотрудники ДПС остановили его на одной из улиц Строителя и отстранили от управления. Полицейские заподозрили, что парень сел за руль нетрезвым, но проходить медосвидетельствование он отказался.

Как следует из размещенной на сайте регионального УМВД информации, в обоих случаях начальник ОГИБДД от денег отказался. В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что в отношении предлагавших ему незаконное вознаграждение местных жителей возбуждены уголовные дело по статье «Покушение на дачу взятки».

К слову, белгородским автоинспекторам есть на кого равняться. Многие годы визитной карточкой областного центра служит памятник неподкупному гаишнику Павлу Гречихину, пославшемуся тем, что он беспристрастно боролся с лихачами, оштрафовал жену и даже самого себя. Здание городской Госавтоинспекции в Белгороде украшает мемориальная доска инспектору ДПС Виктору Загеру, также известному своей принципиальностью. Может, спустя годы в этом списке появится еще одно имя.