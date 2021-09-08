Столкновение трех авто и пьяное ДТП – как прошел день на белгородских дорогах

За сутки на дорогах региона произошло четыре ДТП с пострадавшими. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Во вторник, 7 сентября, на дорогах Белгородской области произошло четыре серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек. Утром в городе Алексеевке на улице Тимирязева 20-летний водитель «семерки», по предварительным данным, нарушил правила обгона и, выехав на встречную полосу, врезался в «Ладу Калину» под управлением 45-летнего мужчины. В аварии пострадала 42-летняя пассажирка «Лады».

Сотрудники полиции призывают водителей к строгому соблюдению ПДД. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде на подъездной автодороге в десятом часу утра столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным, 36-летний водитель «Ниссана» не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди «Форд Фокуса» под управлением 51-летнего мужчины, что привело к столкновению еще и с автомобилем «ВАЗ 21124». В результате аварии травмы получила 35-летняя пассажирка «Форда».

В восьмом часу вечера на улице Дзгоева областного центра произошло пьяное ДТП. По предварительным данным, нетрезвый 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104» при повороте не пропустил «Форд Фиесту» под управлением 19-летнего парня. В ДТП пострадали водитель и 61-летняя пассажирка «четверки».

Пять человека за день пострадали в ДТП на белгородских дорогах. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгородском районе в половине третьего дня на дороге «Северо-восточный обход города Белгорода» 38-летний водитель «Вольво» с прицепом, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Форд Фокус» под управлением 63-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля при столкновении получил травмы.