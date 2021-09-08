Белгородские инспекторы ДПС выписали два протокола жителю Воронежской области за тюнинг

Белгородские автоинспекторы выписали протоколы водителю «Тойоты» за нештатное оборудование. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Старом Осколе 7 сентября внимание сотрудников ДПС привлекла тюнингованная иномарка - «Тойота Марк-2» под управлением 37-летнего жителя Воронежской области. При проверке автомобиля инспекторы выяснили, что внесенные в его конструкцию изменения не согласовывались с ГИБДД.

По информации пресс-службы УМВД региона, двигатель не соответствовал модификации. Размеры шин отличались от предусмотренных заводом-изготовителем. Несанкционированные изменения обнаружили и выхлопной системе. Кроме того, на автомобиле были установлены номера не по ГОСТу.

В итоге мужчине выписали два протокола – за внесенные изменения и нарушение установки госзнаков. В таких случаях водитель, помимо штрафа, рискует лишиться регистрации автомобиля.

Борьбу с переоборудованными машинами в Белгородской области ведут не первый год. Похожие сообщения регулярно появляются в новостной ленте региональной Госавтоинспекции.

У «шерифа» забрали регистрацию за срезанные опорные пружины и демонтированный бампер. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

К примеру, в прошлом году сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию замеченного на улицах города автомобиля «шерифа». На заниженной черно-белой «пятерке» с демонтированным задним бампером по городу рассекал 19-летний парень. На авто красовалась надпись «Sheriff». Сотрудники ГИБДД потребовали устранить выявленные недостатки.

Старооскольский кабриолет на штрафстоянке. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Несколько месяцев назад полиция сообщила о привлечении в Старом Осколе к ответственности водителя кабриолета. В «шестерке» были демонтированы крыша, задний и передний бамперы.

В регионе не дают спуску и любителями тонировки. Водитель, впервые попавшийся на таком нарушении, отделается штрафом. Тех, кто игнорирует Госавтоинспекцию и продолжает ездить с затемненными стеклами, привлекают к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Есть примеры, когда отказавшиеся растонироваться белгородцы получали несколько суток административного ареста.