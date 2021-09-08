Всего на трудоустройство подростков в Белгородской области направили около 12,5 миллионов рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 38 тысяч белгородских подростков работали минувшим летом. В регионе был трудоустроен каждый второй житель от 14 до 18 лет.
Активная кампания велась по поручению главы региона Вячеслава Гладкова. Плановые показатели увеличили в этом году в несколько раз.
Запросы на трудоустройство поступали от школьников и их родителей. Банк вакансий для этой категории расширили. Помимо центров занятости населения в каждом муниципалитете в работу включились местные администрации, образовательные учреждения и предприниматели.
Школьники, в основном, были задействованы в благоустройстве и озеленении территорий, на сельскохозяйственных и подсобных работах, в том числе, при школах, лицеях и техникумах. Учащиеся ссузов, как правило, подрабатывали на предприятиях якорных работодателей учебных заведений региона.
На работу несовершеннолетних оформляли с соблюдением всех требований Трудового законодательства РФ, учитывали продолжительность ежедневной работы и условия труда. При этом заработную плату подросткам устанавливали с учетом отработанного времени. Несовершеннолетние, которые трудоустраивались через службу занятости населения, помимо заработной платы получали материальную поддержку из средств регионального бюджета.
Всего на трудоустройство подростков в Белгородской области направили около 12,5 миллионов рублей. В планах на следующий год – увеличить финансирование. Найти работу во время каникул смогут еще больше школьников и учащихся ссузов региона.