Всего на трудоустройство подростков в Белгородской области направили около 12,5 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 38 тысяч белгородских подростков работали минувшим летом. В регионе был трудоустроен каждый второй житель от 14 до 18 лет.

Активная кампания велась по поручению главы региона Вячеслава Гладкова. Плановые показатели увеличили в этом году в несколько раз.

Запросы на трудоустройство поступали от школьников и их родителей. Банк вакансий для этой категории расширили. Помимо центров занятости населения в каждом муниципалитете в работу включились местные администрации, образовательные учреждения и предприниматели.

Школьники, в основном, были задействованы в благоустройстве и озеленении территорий, на сельскохозяйственных и подсобных работах, в том числе, при школах, лицеях и техникумах. Учащиеся ссузов, как правило, подрабатывали на предприятиях якорных работодателей учебных заведений региона.

На работу несовершеннолетних оформляли с соблюдением всех требований Трудового законодательства РФ, учитывали продолжительность ежедневной работы и условия труда. При этом заработную плату подросткам устанавливали с учетом отработанного времени. Несовершеннолетние, которые трудоустраивались через службу занятости населения, помимо заработной платы получали материальную поддержку из средств регионального бюджета.

Всего на трудоустройство подростков в Белгородской области направили около 12,5 миллионов рублей. В планах на следующий год – увеличить финансирование. Найти работу во время каникул смогут еще больше школьников и учащихся ссузов региона.