В Белгородской области энергетики подключают к сети объекты водоснабжения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В этом году филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» подключит к электрическим сетям 104 объекта водоснабжения и водоотведения в рамках областной программы по обеспечению населения чистой питьевой водой. Общая мощность присоединенных электроустановок составит 2,8 МВт.

К централизованному электроснабжению будут подключены 44 станции водоподготовки и новые очистные сооружения Белоблводоканала, 18 канализационных насосных станций в селах и микрорайонах ИЖС, более 30 скважин и погружных насосов, построенных для водоснабжения населенных пунктов в 11 районах области, а также новые сети водоснабжения в селах Бочковка, Ровенек, Веселая Лопань и Беловское Белгородского района.

Максимальный объем работ затронул Ракитянский, Белгородский, Борисовский, Корочанский, Краснояружский районы.

В числе крупных объектов водоснабжения – 4 погружных насоса для скважин в селе Стрелецкое потребляемой мощностью 120 кВт, объекты белгородского водоканала в поселках Пятницкое и Вейделевка, очистные сооружения в Строителе.

Для подключения водоснабжающей инфраструктуры к централизованному электроснабжению энергетики построят порядка 18 км воздушных и кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ, установят 16 трансформаторных подстанций.