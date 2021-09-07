Белгород и старинный Хотмыжск может связать 50-километровая велодорожка

Во время рабочей поездки главы региона Вячеслава Гладкова в Борисовский район, где сейчас благоустраивают набережную реки Ворскла, ему озвучили идею строительства 50-километровой велодорожки. По замыслу она должна соединить областной центр с одним из самых древних белгородских сел – Хотмыжск.

Этот населенный пункт расположен в живописном месте, а его история уходит корнями далеко вглубь веков. Первое летописное упоминание о поселении «Хотмышль на Ворскле» встречается в «Списке русских городов ближних и дальних» (1387-1392). С 1997 года здесь проводится известный далеко за пределами региона Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень».

Глава региона положительно воспринял идею создания многокилометрового веломаршрута. Он также отметил, что в перспективе можно было бы таким же способом связать между собой районы Белгородской области.