Свыше 50 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1038 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1954 года рождения, жительница Белгорода 1955 года рождения, а также жительница Яковлевского городского округа 1975 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1933 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1964 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 146 пациентов заболели, а выздоровели – 145.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 50106 человек, выздоровели – 44253, умерли – 1038.

Сейчас из 1667-ми госпитализированных 34 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13011 белгородцев - на самоизоляции, 17558 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 127958 - сняты с самоизоляции.