Два гастролера из Екатеринбурга украли в Белгородской области сейф с миллионом рублей

Опустошенный сейф молодые люди утопили в реке Оскол. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Преступление произошло ночью 5 августа в Старом Осколе. В дежурную часть полиции обратился охранник торгового центра, который во время обхода территории обнаружил со стороны пожарного входа разбитое окно. Добычей злоумышленников, забравшихся в один из магазинов – стал сейф с миллионом рублей.

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. По данным пресс-службы УМВД региона, ими оказались 20-летний и 19-летний ранее не судимые жители Екатеринбурга, один из которых ранее работал в магазине. Парни планировали покинуть регион, но на железнодорожном вокзале Белгорода их уже ждали оперативники.

Большую часть похищенных денег – 980 тысяч правоохранителям удалось изъять. Парни положили их на свою банковскую карту. В ближайшее время деньги вернут законному владельцу.

Опустошенный сейф молодые люди утопили в реке Оскол. Полицейские нашли его при помощи водолазов поисково-спасательной службы.

Следственным управлением старооскольского УМВД возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.