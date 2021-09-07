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Общество7 сентября 2021 10:47

Два гастролера из Екатеринбурга украли в Белгородской области сейф с миллионом рублей

Полицейские задержали подозреваемых и «выудили» утопленный в реке вещдок.
Анастасия Лемешко
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Опустошенный сейф молодые люди утопили в реке Оскол.

Опустошенный сейф молодые люди утопили в реке Оскол.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Преступление произошло ночью 5 августа в Старом Осколе. В дежурную часть полиции обратился охранник торгового центра, который во время обхода территории обнаружил со стороны пожарного входа разбитое окно. Добычей злоумышленников, забравшихся в один из магазинов – стал сейф с миллионом рублей.

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. По данным пресс-службы УМВД региона, ими оказались 20-летний и 19-летний ранее не судимые жители Екатеринбурга, один из которых ранее работал в магазине. Парни планировали покинуть регион, но на железнодорожном вокзале Белгорода их уже ждали оперативники.

Большую часть похищенных денег – 980 тысяч правоохранителям удалось изъять. Парни положили их на свою банковскую карту. В ближайшее время деньги вернут законному владельцу.

Опустошенный сейф молодые люди утопили в реке Оскол. Полицейские нашли его при помощи водолазов поисково-спасательной службы.

Следственным управлением старооскольского УМВД возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

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Полиция задержала подозреваемых в краже сейфа с более чем одним миллионом рублей
Полиция задержала подозреваемых в краже сейфа с более чем одним миллионом рублей
К хищению оказались причастны двое жителей Екатеринбурга. Большая часть похищенных денежных средств изъята и будет передана законному владельцу. Подробнее об этом: https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-belgorodskoy-oblasti-politsiya-zaderzhala-podozrevaemykh-v-krazhe-seyfa-s-bolee-chem-odnim-million/ Официальный сайт МВД МЕДИА: https://mvdmedia.ru/ Telegram: https://t.me/mediamvd ВКонтакте: https://vk.com/ormvd Facebook: https://www.facebook.com/ormvd.rf Twitter: https://twitter.com/ormvdrf Одноклассники: https://ok.ru/ormvd