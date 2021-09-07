Студенты белгородского госуниверситета стали 4-кратными призерами соревнований по баскетболу

Девушки тренируются под руководством Натальи Иванченко, а с юношами работает Владимир Руденко. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

В минувшие выходные в Белгороде состоялось первенство региона в рамках всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

«Соревнования проходили в трех возрастных категориях среди мужских и женских команд», - сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».

Студенты белгородского госуниверситета выступали в самой старшей категории – 19+. В соревнованиях мужчин было представлено 12 коллективов, а в женских состязаниях – шесть.

По итогам соревнований две женские и две мужские команды НИУ «БелГУ» выиграли два золота и две бронзы, то есть в каждом зачете – две медали разного достоинства. Спортсмены были награждены грамотами, медалями и кубком от Министерства спорта РФ.

Отметим, что девушки тренируются под руководством Натальи Иванченко, а с юношами работает Владимир Руденко.