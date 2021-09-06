Белгородские хоккеисты начнут сезон 18 сентября

Первый выезд наши хоккеисты проведут по маршруту Мурманск – Кондопога. Фото mhkbel.beluo31.ru.

18 – 19 сентября домашними матчами против «Динамо-Юниор» МХК «Белгород» откроет сезон-2021/22 в рамках первенства НМХЛ.

22 – 23 сентября белгородцы примут на своем льду еще один клуб из Санкт-Петербурга - «Динамо-576».

Первый выезд наши хоккеисты проведут по маршруту Мурманск – Кондопога. 2 – 3-го октября «Белгород» сыграет с «Арктикой», а 6 – 7-го – со СКА-ГУОР «Карелия».

Полный календарь опубликован на сайте МХК «Белгород».