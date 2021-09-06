Каждый человек должен почувствовать на себе изменения в лучшую сторону. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«В Белгородской области начались выплаты «детям войны», - об этом рассказал на еженедельном оперативном совещании глава региона Вячеслав Гладков. Речь о тех, кто не получал надбавку из-за наличия других льгот, а таких людей большинство.

А с 1 октября на 20 процентов увеличится заработная плата у порядка 60 тысяч белгородцев. Из них 37 716 – сотрудники областных подведомственных учреждений: в сфере здравоохранения – 9615 человек, образования – 18 935, социальной защиты населения – 2 703, культуры - 2 586, физической культуры – 2240. Еще около 20 тысяч жителей – это работники бюджетной сферы в муниципальных образованиях.

- Сейчас вижу, что работа по информированию жителей о повышении заработной платы проводится, - обратился к членам правительства и главам муниципалитетов глава региона. - До всех довели информацию, на все вопросы, которые возникли у работников, ответили. За это время ко мне ни один человек не обратился. А до этого все собрания в учреждениях начинались с данного вопроса. Мы увеличили фонд оплаты труда исходя из тех сумм, которые необходимы.

Деньги выделены, никакой экономии на людях быть не может. Сейчас задача – проконтролировать реализацию. Каждый человек должен почувствовать на себе изменения в лучшую сторону. Выплаты детям войны уже начались, люди уже подходят и благодарят. Важно, чтобы все увидели, что слова не расходятся с делом.