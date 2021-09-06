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Происшествия6 сентября 2021 13:04

В Белгороде мужчина без гражданства зарезал обидчика своей дамы

Впереди суд
Алексей СЕРГУНИН
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Потерпевший пытался сопротивляться, но от полученного ранения шеи и большой кровопотери скончался на месте происшествия.

Потерпевший пытался сопротивляться, но от полученного ранения шеи и большой кровопотери скончался на месте происшествия.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По информации пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего мужчины без гражданства в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 20 апреля этого года обвиняемый пришел в один из домов по улице Сумской в Белгороде за своей сожительницей. Он увидел, что между нею и хозяевами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт.

Он с кулаками набросился на хозяина, но очевидцы разняли мужчин.

С сожительницей он пришел домой, взял нож и вернулся на Сумскую. Там он ударил хозяина ножом с шею и предплечье. Потерпевший пытался сопротивляться, но от полученного ранения шеи и большой кровопотери скончался на месте происшествия.

В этот же день обвиняемого, которому теперь грозит до 15-ти лет лишения свободы, задержали сотрудники полиции.