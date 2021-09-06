Житель Белгорода украл из магазина 12 банок кофе

Похищенный товар у него изъяли и передали собственнику. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Директор одного из супермаркетов Шебекинского городского округа сообщила в местное отделение полиции, что неизвестный открыто похитил в магазине 12 банок кофе.

Участковые установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 19-летний житель Белгорода. «Похищенный товар у него изъяли и передали собственнику», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.