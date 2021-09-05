Еще 145 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1030 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1953 года рождения, жительница Курской области 1950 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1959 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1967 года рождения и жительница Белгородского района 1935 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 145 пациентов заболели, а выздоровели – 23.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 49816 человек, выздоровели – 44095, умерли – 1030.

Сейчас из 1614-ти госпитализированных 26 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12350 белгородцев - на самоизоляции, 17501 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 127506 - сняты с самоизоляции.