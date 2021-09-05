Белгородские стрелки завершили выступление на Паралимпиаде в Японии

Андрей Кожемякин стал лучшим среди белгородцев на Паралимпиаде-2021. Фото из архива спортсмена.

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио определились обладатели наград по пулевой стрельбе в упражнении R-6 (малокалиберная винтовка, лежа).

Белгородскую область представляли Татьяна Рябченко и Андрей Кожемякин.

В квалификации Татьяна набрала 608,4 балла (37-е место), Андрей – 604 (44-е). Отставание от восьмого финального места составило девять и 13,4 баллов соответственно.

Напомним, что белгородцы стартовали в Токио 30 августа, когда в упражнении R-1 (стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с дистанции 10 метров) Андрей Кожемякин занял девятое место.

1 сентября Андрей стал 30-м в упражнении R-3(стрельба из пневматической винтовки из положения лежа с ремня с опорой о стол). Татьяна Рябченко (R-3) заняла 21-е место с результатом 630,8 балла. А в упражнении (R-5, стрельба из пневматической винтовки из положения лежа с подставки) Антонина Жукова финишировала на 22-м месте.

3 сентября Андрей Кожемякин занял 13-е место в упражнении R-7 (из трех положений: лежа, стоя, с колена).

Накануне, 4 сентября, в упражнении R-9 (малокалиберная винтовка, лежа) Антонина Жукова стала 12-й.

СПРАВКА «КП»

Лучшие результаты белгородских стрелков на Паралимпиаде-2021

Андрей Кожемякин – 9-е место в упражнении R-1

Антонина Жукова – 12-е место в упражнении R-9

Татьяна Рябченко – 21-е место в упражнении R-3