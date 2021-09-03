На выходных на Белгородчине воздух прогреется до 17-ти градусов

В связи с возможным усилением ветра водителям следует парковать автомобиль в гараж. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 4 сентября на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ночью местами туман.

Ветер северо-западный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от пяти до десяти градусов тепла, днем – от плюс 12-ти до плюс 17-ти градусов.

В Белгороде ночью от восьми до десяти градусов выше ноля, днем – от 15-ти до 17-ти градусов тепла.

В воскресенье, 5 сентября ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов тепла, днем – от 11-ти до 16-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс четырех до плюс шести градусов, днем – от плюс 14-ти до плюс 16-ти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Автомобилистам следует перед началом движения убедиться в исправности тормозной системы. Специалисты также советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом.

В связи с возможным усилением ветра водителям следует парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.