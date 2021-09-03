Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 сентября 2021 13:41

В Белгороде в ДТП с участием трех машин пострадал 3-летний ребенок

Аварию спровоцировала находившаяся за рулем «БМВ» женщина
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дама не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с «Фольксваген Поло».

Дама не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с «Фольксваген Поло».

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне в Белгороде в 18:40 37-летняя женщина, управляя автомобилем «БМВ-3», двигалась по ул. Калинина со стороны ул. Студенческая в направлении «Монастырского леса».

Дама не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с «Фольксваген Поло». Тот в свою очередь столкнулся с «Митсубиси Ланцер».

В результате ДТП 30-летний водитель «Фольксвагена» и его 33-летняя пассажирка, а также 3-летний мальчик - пассажир «БМВ», с полученными травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.