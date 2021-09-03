В Белгороде в ДТП с участием трех машин пострадал 3-летний ребенок

Дама не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с «Фольксваген Поло». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне в Белгороде в 18:40 37-летняя женщина, управляя автомобилем «БМВ-3», двигалась по ул. Калинина со стороны ул. Студенческая в направлении «Монастырского леса».

Дама не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с «Фольксваген Поло». Тот в свою очередь столкнулся с «Митсубиси Ланцер».

В результате ДТП 30-летний водитель «Фольксвагена» и его 33-летняя пассажирка, а также 3-летний мальчик - пассажир «БМВ», с полученными травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.