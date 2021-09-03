Еще 163 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1579-ти госпитализированных 29 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода 1935 и 1948 годов рождения и житель Белгорода 1952 года рождения. Все трое проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - житель Старооскольского городского округа 1940 года рождения и жительница Красногвардейского района 1939 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 146 пациентов заболели, а выздоровели – 163.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 49524 человека, выздоровели – 43906, умерли – 1019.

Сейчас из 1579-ти госпитализированных 29 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12477 белгородцев - на самоизоляции, 17449 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 126798 - сняты с самоизоляции.