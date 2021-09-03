Житель Белгорода избил друга

Между приятелями возник словесный конфликт, который перерос в драку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратился 49-летний мужчина с множественными ушибами.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. «Им оказался 30-летний житель областного центра», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, потерпевший прогуливался со своим знакомым по ночному городу. Между приятелями возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе выяснения отношения подозреваемый много раз ударил своего оппонента, после чего ушел.

За медицинской помощью потерпевший обратился самостоятельно через несколько дней. Согласно заключению врачей, здоровью мужчины причинен тяжкий вред.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.