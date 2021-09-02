Центр образования оборудован по последним стандартам. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.

В Белгородской области открыли еще одну современную школу. Старооскольскую академию знаний имени Н.П. Шевченко построили по нацпроекту «Образование».

Новая школа начала работу в микрорайоне Степном. Здание рассчитано на 1100 мест. «Накануне за новые парты сели 947 учеников», - сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Центр образования оборудован по последним стандартам. Здесь установлена современная техника – интерактивные мультимедийные проекторы, магнитно-маркерные доски, цифровые лаборатории по физике, биологии и химии, кабинет прототипирования.

Учебные мастерские укомплектованы столярными, слесарными станками, 3D-принтерами, швейной и кухонной техникой. Есть даже зал для занятий теннисом, тренажерный зал и зал хореографии, современный актовый зал и ресурсный медиацентр.

В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушением опорно-двигательного аппарата: на центральном входе предусмотрен пандус для маломобильных групп населения, установлены два лифта.

Во всех учебных кабинетах организовано рабочее место для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. На каждом этаже оборудованы специальные санузлы и комнаты личной гигиены.

В образовательном учреждении есть вся необходимая спортивная инфраструктура – стадион с беговыми дорожками, искусственное футбольное покрытие, уличные тренажеры.

Отметим, что 1 сентября за парты в городском округе в первый раз сели более трех тысяч юных старооскольцев, 197 из них пошли в Академию знаний имени Н.П. Шевченко.