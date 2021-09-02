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Происшествия2 сентября 2021 16:30

В Белгородской области осудили молдавского наркодилера

Он проведет восемь лет в колонии строгого режима
Алексей СЕРГУНИН
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Роман Стратулат организовал незаконное поступление на Белгородчину синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

Роман Стратулат организовал незаконное поступление на Белгородчину синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области, по итогам комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Республики Молдова Роман Стратулат.

Он организовал незаконное поступление в регион синтетических наркотических средств в особо крупном размере и планировал сбывать его в другие субъекты ЦФО.

В отношении молдавского гостя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 УК России. В ходе следствия его причастность к противоправной деятельности была полностью доказана.

Яковлевский районный суд Белгородской области отправил его в колонию строго режима на ближайшие восемь лет. Приговор вступил в законную силу.